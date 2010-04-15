Нужен рерайт статей. Тематика: производители одежды, символы по уходу за одеждой + права потребителя. Текст есть. Требования: Уникальность по адвего не ниже 95%. Читабельный и интересный текст. ...
Написание статей, текстов
Проект браузерная онлайн игра.
Стиль: фэнтези.
Время: средневековье.
Требуется для начала написание предысторию игры. Краткая база уже есть, нужно все до конца продумать и красиво расписать. Требуется как краткий вариант (строк 15-25), так и полный вариант (от 2 страниц и более). В дальнейшем начинаем сотрудничество, так как история игры постоянно будет дополняться действиями игроков.
Так же будет требоваться написание различных реплик и заданий (квестов).
От вас требуется обязательный опыт работы в фэнтези стиле.
Пожалуйста оставляйте свои расценки и примеры работ, сообщение типа "готов к сотрудничеству" игнорируются.
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