Написание статей, текстов

Проект браузерная онлайн игра.

Стиль: фэнтези.

Время: средневековье.

Требуется для начала написание предысторию игры. Краткая база уже есть, нужно все до конца продумать и красиво расписать. Требуется как краткий вариант (строк 15-25), так и полный вариант (от 2 страниц и более). В дальнейшем начинаем сотрудничество, так как история игры постоянно будет дополняться действиями игроков.

Так же будет требоваться написание различных реплик и заданий (квестов).

От вас требуется обязательный опыт работы в фэнтези стиле.

Пожалуйста оставляйте свои расценки и примеры работ, сообщение типа "готов к сотрудничеству" игнорируются.