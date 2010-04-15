Написание статей, текстов

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Завершен16 заявок698 просмотров

Проект браузерная онлайн игра.

Стиль: фэнтези.

Время: средневековье.

Требуется для начала написание предысторию игры. Краткая база уже есть, нужно все до конца продумать и красиво расписать. Требуется как краткий вариант (строк 15-25), так и полный вариант (от 2 страниц и более). В дальнейшем начинаем сотрудничество, так как история игры постоянно будет дополняться действиями игроков.

Так же будет требоваться написание различных реплик и заданий (квестов).

От вас требуется обязательный опыт работы в фэнтези стиле.

Пожалуйста оставляйте свои расценки и примеры работ, сообщение типа "готов к сотрудничеству" игнорируются.

Написание статей
15 лет назад
Maks-0906
Максим 
34 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Alex_Midnight
Александра 
32 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С удовольствием выполнили для Максима небольшой проект по копирайту, заказчик приятен в общении, адекватен, чётко формулирует поставленные задачи. Осталось исключительно положительное впечатление. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alex_Midnight
Александра 
32 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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