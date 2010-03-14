Написать текст договора "займодавец - заемщик"

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Требуется написать договор займодавца - заемщика. Пункты договора сообщу исполнителю на словах, их нужно будет грамотно собрать в один документ - связанный текст. Объем около 5000 - 6000 символов с пробелами. Опыт написания юридических текстов обязателен. Цену указывает кандидат. Срок 3-5 дней.

15 лет назад
1982587
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18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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