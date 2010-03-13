Четыре статьи по 2500 знаков каждая

$30
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Закрыт55 заявок583 просмотра

Детская психология. Темы статей: кризис 1 года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, зона ближайшего развития.

15 лет назад
Mysteria
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Спасибо за интересную работу и оплату точно в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад