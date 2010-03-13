Пресс-релиз сайта оффлайн-подработки

# 1 — $ 75

Недавно запустили сервис оффлайн-подработки Jоb_оn_hоur _ . _ ru (некоторые буквы русские, набирать руками, убираем все дефисы). Необходим красивый пресс-релиз, который бы захотели опубликовать бесплатно известные ресурсы.

Подработка не онлайн, а 90% уклон на оффлайн работы (грузчик, няня, переводчик, промоутер, опросы и т.д.)

Сложность в том, что человек, который ищет подработку, не всегда представляет, кем он готов подработать. Готов - но не знает кем (попробуйте сами подумать кем готовы поработать на выходных - поймете, что не так просто придумать).

Необходимо написать пресс-релиз в стиле исследования. Т.е., рассмотреть ВСЕвозможные группы людей, которым так или иначе необходима подработка. К примеру: студенты, женщины в декрете, водители, временно безработные, люди с частичной занятостью и тд. Группы составить самим, выше был только пример. И расписать какой вид подработки более всего подходит данной группе и почему.

В конце пишем, что исследование было проведено Jоb_оn_hоur _ . _ ru

Может быть есть какое то другое видение скрытого пиара сайта в стиле какого-либо исследования в области подработки или вы видите его коренным образом по-другому - пожалуйста, буду только рад нестандартному креативу и красивому тексту.

Размер пресс-релиза, думаю, минимум 3К символов, хотя размер в данном случае не имеет значение. Главное, повторюсь, чтобы текст была интересным и достойным бесплатной публикации. Победит одна лучшая работа.

Что не понятно уточняйте, пожалуйста, в личку. Спасибо.

P.S. Огромная просьба готовую работу не приклеплять сюда в формате doc. Обязательно архивируйте или меняйте расширение. Если в формате doc, то ставьте пароль. Не хочется получить уже проиндексированную поисковиками работу, потом засчитает за неуник.