Написать ТЗ для сервиса на ДЛЕ с модулями

Необходимо написать тз для сайта - сервиса по продаже информации на основе дле.

смысл по моим наброскам написать точное тз для прогера, вот приблизительно что должно быть:

Авторизация - несколько групп с разными правами

Около 12 языков,

Модуль оплаты

модуль доступа по пинкоду в свою группу

пинкоды генерит админ

для разных групп разные

и тутже можно оплатить и продлить срок его действия

смс оповещения о новостях, подписчикам и емейл

более подробно исполнителю

пишите в проект ссылку на тз, или проект на дле в вашем портфолио