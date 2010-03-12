Для нового сайта нужны авторы которые смогут на заказ писать материалы на тему сайтостроения, бизнеса в Интернете, обучалки. Стоимость тыс. знаков 50 рублей. Ссылка на портфолио обязательно. Обьем работы большой.
Написать ТЗ для сервиса на ДЛЕ с модулями
Необходимо написать тз для сайта - сервиса по продаже информации на основе дле.
смысл по моим наброскам написать точное тз для прогера, вот приблизительно что должно быть:
Авторизация - несколько групп с разными правами
Около 12 языков,
Модуль оплаты
модуль доступа по пинкоду в свою группу
пинкоды генерит админ
для разных групп разные
и тутже можно оплатить и продлить срок его действия
смс оповещения о новостях, подписчикам и емейл
более подробно исполнителю
пишите в проект ссылку на тз, или проект на дле в вашем портфолио
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