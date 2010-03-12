Необходим качественный и красивый копирайт/рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок616 просмотров

Тексты необходимы для наполнения сайта компании занимающийся дизайном помещений и ремонтно-отделочными работами.

Объем каждой статьи от 2000 до 3000 знаков.

Для начала-Темы:

• Ремонт и отделка

• Дизайн интерьеров

• Энциклопедия стилей

• Проектирование

• Перепланировки помещений

• Клининг

Хотелось бы знать цены и сроки.

Текст должен быть красивым и легко читаемым!

Есть пример на стороннем сайте.

вввточкаmaster-serviceточкару

Творческий подход и собственный взгляд приветствуются!

Тестовое задание.

Берем тему, например "Дизайн интерьеров", или "Клининг".

Отправляем на serg-west(собака)ya(точка)ru

Оплата или через безопасную сделку либо постатейно через ЯД

15 лет назад
crt5
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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