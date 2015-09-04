Написать качественный рерайт/копирайт

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Завершен16 заявок293 просмотра

Темы: цирк дю солей, цирк, цирк на вернадского, цирк никулина, цирк запашных, слава полунин.

Требуется хорошо и красиво переписать (или написать полностью по своему) представленный текст, объемы полученного текста примерно те что представлены в файле. Допускается "дописывать/придумывать/преукрашать" текст на ваш выбор в пределах разумного. Сроки не затягивать (не более 3х дней).

Оставляйте сроки и стоимость работы ЗДЕСЬ. Без предоплаты, оплата WMZ.

15 лет назад
swenter
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BONA
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$18
3 дня
Работали долгое время, все отлично
Работать с Алексеем - одно удовольствие: четкое ТЗ, быстрая оплата, еще и теплые слова в адрес выполненной работы! Надеюсь, сотрудничаем не последний раз.

Заявки фрилансеров

BONA
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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