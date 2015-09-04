Написать качественный рерайт/копирайт

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Требуется хорошо и красиво переписать (или написать полностью по своему) представленный текст, объемы полученного текста примерно те что представлены в файле. Допускается "дописывать/придумывать/преукрашать" текст на ваш выбор в пределах разумного. Сроки не затягивать (не более 3х дней).

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