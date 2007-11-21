Написать обзорную статью о Детских садах.
Требуется написание статей
1. Международные перевозки
2. LPG массаж
Каждая статья 2000 символов.
Пишите цену за 1000 символов и кол-во, которое можете сделать в день.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Примерно по 1000 символов на тему. Также к каждой теме нужно подобрать несколько картинок. • Электроснабжение и электрические сети • Слаботочные системы • Сметная документация • Проектирование жилых зданий • Проектирование зданий ...Завершен15 лет назад
Для постоянного сотрудничества ищем творческого человека с высшим образованием в области ландшафтного дизайна и умением писать интересные статьи по данной теме. Основная задача - пополнения сайта новыми материалами.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужна очень подробная (включающая в себя все аспекты использования программы), понятная для обычного пользователя (как можно меньше специализированных терминов, ближе к языку повседневного общения), наглядная (как можно больше конкретных скриншотов) и грамотная справка для Базы ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для частного отеля необходимо написать ОЧЕНЬ качественные тексты и перевести все на английский язык. Всего примерно 7 текстов, каждый в среднем 1,5 тыс знаков. Тексты должны быть с ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт15 лет назад
Контент статья-обзор.Завершен15 лет назад
- $10
Написать статью на тему коррупционности медицинских учрежденийКопирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется придумать название сайта, посвященного ремонту и строительству. Предполагается размещение на нем объявлений и информационных материалов на эту тему. Строгих критериев для названия нет, хочется увидеть максимально ранообразные варианты. Не будет лишним ...Копирайтинг125 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется написание 5 статей копирайта по 2000 знаков каждого, тема обувная, мода последние тенденции, известные фирмыЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужно писать 5 статей в день по тематике "SEO", "ключевые слова", "контекстная реклама" для публикации на сайте и, возможно, на тематических форумах. Статьи около 4-5 тысяч знаков, не рерайт, а полноценные тексты. Примеры: ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт16 лет назад