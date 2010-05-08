Написать обзорную статью о Детских садах.

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Завершен7 заявок628 просмотров

Написать обзорную статью о Детских садах.

15 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Tali
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Обзорная статья для рубрики "Детские сады" была написана быстро и качественно. Спасибо за работу. Рекомендую!!
Отличнейший заказчик! Корректная постановка задачи, своевременная оплата, вежливый и приятный стиль общения. Процесс сотрудничества оставил массу положительных впечатлений :) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tali
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад

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