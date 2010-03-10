Статья про собак, кошек, птиц и т.п.

Ищем акулу пера имеющего опыт написания статей по животным. Плюсом будет ветеринарное образование... Статей будет много. Статьи для большого портала о животных.

Просьба не писать "у меня должно получится", т.к. это не идет, потратите только свое и наше время, к статьям очень трепетно относимся, т.к. пишем их для людей...Должны быть познавательными и легко читаемые.