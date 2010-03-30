Статьи по юридической тематике

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  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок368 просмотров

Требуются авторы для написания текстов юридической тематики.

Или один постоянный автор на з/п

Объем работы:

- гигантский

- 18 рубрик соответственно основным направлениям Российского права

- В каждой рубрике будет по нескольку десятков статей

Итого более 180 статей.

Требования к статьям:

- Разбавлять сухой юридический язык примерами, соблюдая формат статьи

- Каждая статья имеет логически заданный формат изложения (показываем до работы).

- Пробельные символы не учитываются

- Все материалы проверяются на нашем платном аккаунте на copyscape.com - при наличии копипаста не оплачивается

- Все материалы читает юрист - фильтруя на адекватность

- Четкое следование теме статьи

- Оплата на следующий день после приема статьи или по достижению уровня выплаты.

Требования к авторам.

- авторы без юридического образования не рассматриваются

- авторы только с территории РФ со знанием Российского права и высшим образованием

- авторы замеченные в плагиате и рерайте не получают вознаграждение.

Оплата:

Ставка плавающая - в данный момент фиксируем 2 долл. за 1000 знаков - взамен даем большой объем (оговаривается индивидуально с автором) Через WMR, Yandex.деньги (или наличными в Москве)

В дальнейшем, с лучшими авторами имеем желание продолжить отношения.

Просьба в ответах указывать объем (в знаках) который вы готовы "переварить" и если есть желание показать работу - ссылку

15 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Быстро и качественно выполнил тестовое задание. Будем рады продолжить сотрудничество.
Всё было отлично.

Заявки фрилансеров

alics
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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