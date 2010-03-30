Для работы на сайте требуется человек, который разбирается в спутниковом оборудовании (ресиверы, тарелки, DVB платы). Нужно будит писать или рерайтить одну статью в день и размещать её на главной в новостях. Жду ...
Статьи по юридической тематике
Требуются авторы для написания текстов юридической тематики.
Или один постоянный автор на з/п
Объем работы:
- гигантский
- 18 рубрик соответственно основным направлениям Российского права
- В каждой рубрике будет по нескольку десятков статей
Итого более 180 статей.
Требования к статьям:
- Разбавлять сухой юридический язык примерами, соблюдая формат статьи
- Каждая статья имеет логически заданный формат изложения (показываем до работы).
- Пробельные символы не учитываются
- Все материалы проверяются на нашем платном аккаунте на copyscape.com - при наличии копипаста не оплачивается
- Все материалы читает юрист - фильтруя на адекватность
- Четкое следование теме статьи
- Оплата на следующий день после приема статьи или по достижению уровня выплаты.
Требования к авторам.
- авторы без юридического образования не рассматриваются
- авторы только с территории РФ со знанием Российского права и высшим образованием
- авторы замеченные в плагиате и рерайте не получают вознаграждение.
Оплата:
Ставка плавающая - в данный момент фиксируем 2 долл. за 1000 знаков - взамен даем большой объем (оговаривается индивидуально с автором) Через WMR, Yandex.деньги (или наличными в Москве)
В дальнейшем, с лучшими авторами имеем желание продолжить отношения.
Просьба в ответах указывать объем (в знаках) который вы готовы "переварить" и если есть желание показать работу - ссылку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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