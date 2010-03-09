Новости о спутниковом оборудовании

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Закрыт7 заявок244 просмотра

Для работы на сайте требуется человек, который разбирается в спутниковом оборудовании (ресиверы, тарелки, DVB платы). Нужно будит писать или рерайтить одну статью в день и размещать её на главной в новостях.

Жду от вас по мимо цены информацию о уровне понимания темы задания.

15 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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