Новости о спутниковом оборудовании

Для работы на сайте требуется человек, который разбирается в спутниковом оборудовании (ресиверы, тарелки, DVB платы). Нужно будит писать или рерайтить одну статью в день и размещать её на главной в новостях.

Жду от вас по мимо цены информацию о уровне понимания темы задания.