Приватный проект для stasi_albrecht

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка99 просмотров

Нужен емкий, запоминающийся слоган.

Предлагаю обсудить детали посредством лички или ICQ.

15 лет назад
Cawom
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Анастасия, огромное Вам спасибо!Вы уникальный копирайтер.Рекомендую!
Работать с Антоном понравилось, ТЗ чёткое, оплата моментальная и всё общение - лёгкое, вежливое. Рекомендую. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
15 лет назад

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