Автомобильная тематика: рерайт, анализ, критика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки483 просмотра

Нужен специалист по авто тематике который умеет писать статьи на авто тематику.

Темы все что связано с авто. Свое личное качественное творчество оценивается выше.

Если такого спеца нет, то нужен рерайтер который знает что такое АКП и ГУР и может рассказать грамотно своими словами.

Необходимо 5-10.000 знаков неделю.

От копирайтеров только развернутое предложение!

15 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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