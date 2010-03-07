Автомобильная тематика: рерайт, анализ, критика

Нужен специалист по авто тематике который умеет писать статьи на авто тематику.

Темы все что связано с авто. Свое личное качественное творчество оценивается выше.

Если такого спеца нет, то нужен рерайтер который знает что такое АКП и ГУР и может рассказать грамотно своими словами.

Необходимо 5-10.000 знаков неделю.

От копирайтеров только развернутое предложение!