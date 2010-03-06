Техническое задание на разработку системы учета

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Техническое задание на разработку системы учета (Биллинг) для Дата Центра (ЦОД).

Задача написать аналогичный Биллинг по приему платежей (исходя из bpanel, billmanager) который включает в себя:

1. Фирменный стиль компании (см. сайт).

2. Все функции что включают аналогичные, но в открытом виде для нас (коде).

3. Дополнительные функции такие как баланс клиента (лицевые счета), автоматическая регистрация доменов (см API hostmaster, directi).

4. Автоматическое создание\блокировка впс (см API VDSManager).

5. Автоматическая установка выделенных серверов (cm API DSManager).

6. Прием оплат средств которые описаны (http://mhost.kiev.ua/pay) с автоматической проводкой. Для банка использовать АВТОКЛИЕНТ (Укрсоцбанк модуль).

7. Все что вспомним походу (аля открываться должно так, текст должен быть такой же).

Язык - PHP + MySQL.

MySQLPHP
15 лет назад
MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

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