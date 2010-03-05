Необходимо написать продающий текст для мини сайта http://golden-formula.biz
Текст по вещевым брендам
Требуется девушка Копирайтер
Нужно написать немного текста по вещевым брендам гучи диор и тд
без портфолио не принимаются
Выбранный исполнитель
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