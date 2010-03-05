Текст по вещевым брендам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок474 просмотра

Требуется девушка Копирайтер

Нужно написать немного текста по вещевым брендам гучи диор и тд

без портфолио не принимаются

15 лет назад
wait
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Положительный во всех отношениях заказчик. Рекомендуем.

Заявки фрилансеров

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рекламная статья по софту (торрент клиент)

    $50

    Здравствуйте, сменив уже 5 копирайтеров в попытке получить действительно хороший рекламный обзор для технического продукта пришел к выводу, что необходимо сделать конкурс. Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • The Cyber tennis club

    $20

    Нужно сделать парочку статей - как бы даже не статей, а просто 2 страницки с таблицами, в таблице будет база анкет + так же сделать копирайт на базу статей(анкет) тоесть примерно 50 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Коммерческое письмо

    Написать коммерческое предложение от имени президента компании (крупный агросоюз) торговому представительству РФ на территории иностранного государства. Предоставлю: сайт компании, предлагаемый товар. Объем - 1 страница. Проект может быть ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Неглубокий рерайт текста

    $10

    Нужно сделать рерайт отксанированного текста (файл прикреплен). Статья из книги, нужно чтобы читалась также лекго, просто автор борется за авторские права. СТАТЬЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, а не для поисковиков. Оплата после выполнения.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статьи по стоматологии

    Необходимы статьи по стоматологии, по темам "бруксизм" и "герметизация фиссур". Нужно плавное погружение в проблему, с подробным описанием, рекомендациями и т.д. "Простым языком", но со знанием дела.. Только для владеющих предметом, т.к. текст (хотя бы ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочный рерайт

    Нужен срочный рерайт в течение максимум 20-30минут на туристическую тематику пишите в аську 202712670

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад