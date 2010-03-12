Рекламная статья по софту (торрент клиент)

# 1 — $ 50

Здравствуйте, сменив уже 5 копирайтеров в попытке получить действительно хороший рекламный обзор для технического продукта пришел к выводу, что необходимо сделать конкурс.

Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно писать поверхностные слова, так сказать лить воду, это совершенно не нужно, обзор должен быть емким и лаконичным. Писать в тексте поверхностные вещи тоже не следует, программа очень хорошая и у нее много достоинств, которые надо описать в кратком тексте.

Цель: после прочтения обзора пользователь должен скачать программу, т.е. обзор должен «продавать».

Объем: от 2000 до 3000 знаков, больше писать не нужно, т.е. обзор чуть меньше страницы, как видно объем не большой, а достоинств много, поэтому еще раз подчеркну «лить воду» не нужно! Также должно прилагаться короткая версия на 250 знаков (рекламный обзор тут не получится, но пользователь должен по прочтению заинтересоваться продуктом), короткая версия должна входить в основную (т.е. оплачивать, отдельно не будет). По итогу у вас должна получится статья и на второй странице маленькая реклама на 250 знаков.

Оплата: победитель получает 50 wmz, в дальнейшем победитель привлекается для написания статьи в википедию (оплачивается отдельно). Все остальные понравившиеся (именно понравившиеся) статьи, но не победившие отправляются на доработки копирайтерам и оплачиваются по курсу 2 wmz за 1000 знаков.

Продукт: Media Get - торрент клиент

Сайт: http://media-get.ru/

Справка по продукту: http://media-get.ru/index.php?sid=7

Программа очень легкая устанавливается за пару секунд, желательно (проверено опытом) установить и покликать ее «в живую», дабы понимать, о чем пишите.

Еще раз подчеркну, что это статья не о накачке пресса, политике, еде или пластиковых окнах – это обзор софта!

По всем вопросам возникших по поводу конкурса обращайтесь в аську или скайп (контакты в профиле)