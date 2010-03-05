Нужно сделать рерайт отксанированного текста (файл прикреплен). Статья из книги, нужно чтобы читалась также лекго, просто автор борется за авторские права. СТАТЬЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, а не для поисковиков. Оплата после выполнения.
Коммерческое письмо
Написать коммерческое предложение от имени президента компании (крупный агросоюз) торговому представительству РФ на территории иностранного государства.
Предоставлю: сайт компании, предлагаемый товар. Объем - 1 страница.
Проект может быть закрыт досрочно.
Заявки фрилансеров
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