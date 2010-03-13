Написать 3 статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки135 просмотров

Написать 3 статьи

монтаж дымохода для бани и сауны

установка дымохода для газового котла

монтаж дымохода для камина

15 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$12
3 дня
Написал довольно хорошие 3 статьи, после небольшой модернизации разместил их у себя на сайте, мне понравились, хороший исполнитель,обращайтесь!)
Такого заказчика еще стоит поискать! Спасибо Олегу за все: интересное задание, своевременную оплату и хорошее отношение.

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад