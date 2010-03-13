Необходимо постоянно обновять англоязычным контентом сайт/сайты (1-2 новости и статьи ежедневно). Сайты посвящены кредитованию и управлению долгами в Англии. Рассчитаны на коренных англичан. Исходя из этого необходим человек с опытом работы под UK, а не ...
Статьи для блога
Нужно написать статьи для блога (строительная тематика). Бюджет неопределен. Выслушаю Ваши предложения.
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