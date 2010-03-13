Статьи для блога

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Завершен21 заявка373 просмотра

Нужно написать статьи для блога (строительная тематика). Бюджет неопределен. Выслушаю Ваши предложения.

15 лет назад
SolidPlanner
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

Lois
62 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Наталья написала статьи именно в том ключе, как и требовалось сделать. Спасибо за сотрудничество, продолжаем :=)
Только положительное впечатление от работы с Антоном. Поставил весьма четкие требования для статей, в творчестве дал свободу выбора. Тем самым, было весьма интересно работать. Человек ответственный, в своем деле знает толк! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Lois
62 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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