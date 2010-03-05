Написать текст для главной страницы и вспомог.

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Завершен9 заявок241 просмотр

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

Необходимо написать сео текст для главной страницы сайта,продающего деревянные лестницы и прочую переферию к ним.

Объем 5000 знаков,в тексте должны повторятся 5 ключевиков.

Приблизительно должно выглядеть как на главной сайта http://target-m.ru/. В таком стиле мне нужен текст.

Далее нужно написать несколько внутренних страниц(об этом позже,при общении через аську).

Жду предложений.В аське буду только до 16.00,и потом только завтра.Пишите предложения лучше сюда.

15 лет назад
JuliaBC
Юлия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

free435
Алена 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$17
1 день
Очень быстро и качественно был написан материал.Никогда не подумала бы,что с душой можно написать о продаже лестниц,но у Алены это получилось. Рекомендую всем,как креативного и исполнительного копирайтера.
Потрясающий заказчик! Все задание - кратко и чётко, оперативная оплата. Вежливый, культурный, располагающий в общении человек! Спасибо за сотрудничество, надеюсь на продолжение. И всем советую!!!!!!

Заявки фрилансеров

free435
Алена 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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