Hi end телевизоры Как показывает практика, зачастую даже нет необходимости в совершенстве владеть предметом, для того, чтобы заинтересовать человека в приобретении некой продукции. И порою для продажи достаточно понять ЦА, и описать продукт именно ...
Написать текст для главной страницы и вспомог.
Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.
Необходимо написать сео текст для главной страницы сайта,продающего деревянные лестницы и прочую переферию к ним.
Объем 5000 знаков,в тексте должны повторятся 5 ключевиков.
Приблизительно должно выглядеть как на главной сайта http://target-m.ru/. В таком стиле мне нужен текст.
Далее нужно написать несколько внутренних страниц(об этом позже,при общении через аську).
Жду предложений.В аське буду только до 16.00,и потом только завтра.Пишите предложения лучше сюда.
Выбранный исполнитель
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