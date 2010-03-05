Написать текст для главной страницы и вспомог.

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

Необходимо написать сео текст для главной страницы сайта,продающего деревянные лестницы и прочую переферию к ним.

Объем 5000 знаков,в тексте должны повторятся 5 ключевиков.

Приблизительно должно выглядеть как на главной сайта http://target-m.ru/. В таком стиле мне нужен текст.

Далее нужно написать несколько внутренних страниц(об этом позже,при общении через аську).

Жду предложений.В аське буду только до 16.00,и потом только завтра.Пишите предложения лучше сюда.