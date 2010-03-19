Необходимо написать краткие инструкции по организации приема электронных платежей на сайте. Нужно кратко и емко изложить основные принципы, плюсы и минусы, преимущества перед другими системами, шаги по работе с системами(регистрация, ввод(поплнение)-вывод средств) по отдельности: ...
SEO-тексты для сайта
Интересует написание seo-текстов для сайта:
На главную страницу нужно где-то 3000 знаков со следующими ключевыми словами:
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уроки нижний новгород
уроки языка нижний новгород
Далее на каждую страницу с предметом (http://repetitor-nn.ru/repetitors.html?cat=math, http://repetitor-nn.ru/repetitors.html?cat=physic и т.д.) нужно написать свои seo-тексты по 1000 знаков.
Для каждого предмета нужны ключевые слова вида "репетитор по химии", "репетитор по химии Нижний Новгород", "преподаватель по химии", "уроки химии", "химия ЕГЭ".
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