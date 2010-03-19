SEO-тексты для сайта

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Завершен35 заявок511 просмотров

Интересует написание seo-текстов для сайта:

http://www.repetitor-nn.ru

На главную страницу нужно где-то 3000 знаков со следующими ключевыми словами:

репетитор

преподаватель

работа преподавателем

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ЕГЭ нижний новгород

обучение нижний новгород

обучение языкам нижний новгород

подготовка к ЕГЭ нижний новгород

преподаватель нижний новгород

работа преподавателем нижний новгород

репетитор нижний новгород

уроки нижний новгород

уроки языка нижний новгород

Далее на каждую страницу с предметом (http://repetitor-nn.ru/repetitors.html?cat=math, http://repetitor-nn.ru/repetitors.html?cat=physic и т.д.) нужно написать свои seo-тексты по 1000 знаков.

Для каждого предмета нужны ключевые слова вида "репетитор по химии", "репетитор по химии Нижний Новгород", "преподаватель по химии", "уроки химии", "химия ЕГЭ".

15 лет назад
maltsev_alex
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BONA
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$50
7 дней
Тексты были написаны качественно и в срок, порадовало внимание к деталям и интересный стиль изложения. В общем я однозначно доволен!
Работать с Александром легко и приятно: детальное ТЗ,постоянное нахождение на связи, быстрое решение возникающих по ходу вопросов, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

BONA
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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