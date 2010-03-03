# 1 — $ 25

Здравствуйте. Необходимо придумать название для компании занимающейся производством деревянных бочонков для фасовки меда и сувениров из дерева. В качестве логотипа будет использоваться пчела держащая в "руке" бочонок. Название желательно легко запоминающееся со свободным доменом в зоне ru

з.ы. нужно придумать не домен, а НАЗВАНИЕ компании, домен это вторично

з.ы.ы.Сколько слов - я думаю 2 максимум, приветствуется все креатив особенно

Господа мы не производим мед и не находимся на пасеке, мы ДЕЛАЕМ БОЧОНКИ для фасовки меда