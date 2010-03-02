Необходимо описание для товаров интернет - магазина парфюмерии. Для начала порядка 200 штук. В общей сложности будет 2000. Надо иметь понятие о новом алгоритме яндекса, что теперь заспамленные ключами тексты не подойдут. ...
Рерайт для магазина косметики.
Требуется написание/рерайт осмысленных предложений с ключевыми фразами.
Допустим ключевое слово «магазин косметики», значит ваше предложение будет выглядеть примерно так «Купить косметику Dior можно в интернет-магазине косметики Небеса.», где «магазине косметики» и есть ключевое слово, которое можно склонять.
Обязательным условием является ручное составление предложений (без использования программ генерирующих слова) – строгая проверка.
На большинство ключевых слов уже есть по 200 «сырых» предложений для рерайта (так вам будет легче работать).
Каждое предложение длиной от 70 до 100 символов (включая пробелы).
Оплата по факту за каждые 200 предложений (с предоплатой на начальном этапе работы).
Всего требуется составить не менее 4000 предложений.
Тематика: интернет-магазин косметики.
Сроки: 2 дня на каждые 200 предложений.
Оплата: Яндекс.Деньги
Пожелания к исполнителю: Девушка от 23 до 40 лет.
Жду ваших предложений по ценам.
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