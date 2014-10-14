Статьи по детской стоматологии

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Завершен10 заявок271 просмотр

Требуется написать статью для продвижения сайта стоматологической клиники специализирующейся по детской стоматологии. Ключевые запросы:

детская стоматология

детская стоматология москва

лечение зубов детям

Уклон делать на принципиально иной подход в лечении детских зубов. Необходимо найти свой подход к каждому ребенку это всегда сложно. Клиника специализируется исключительно на работе с детьми, и поэтому знает свое дело, все детки очень довольны, и все лечение проходит в игре, ребенок даже не замечает манипуляций.

Клиника применяет новую технологию "Микроинвазия", которая не причиняет боли детям...

15 лет назад
dtar
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Решено
С Тарасом приятно сотрудничать! Поясняет любые подробности, оперативно проверяет работу и перечисляет оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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