Статьи по детской стоматологии

Требуется написать статью для продвижения сайта стоматологической клиники специализирующейся по детской стоматологии. Ключевые запросы:

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Уклон делать на принципиально иной подход в лечении детских зубов. Необходимо найти свой подход к каждому ребенку это всегда сложно. Клиника специализируется исключительно на работе с детьми, и поэтому знает свое дело, все детки очень довольны, и все лечение проходит в игре, ребенок даже не замечает манипуляций.

Клиника применяет новую технологию "Микроинвазия", которая не причиняет боли детям...