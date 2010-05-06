Продающая статья о HI-FI мебели Spectral

Компания "Top HI-FI" (адрес сайта shophifi.ru) входит в 5-ку старейших инсталляторов hi-fi оборудования и домашних кинотеатров в России. Компания образовалась вместе с приходом домашних кинотеатров в РФ. Это группа людей, которые собственно всю свою жизнь занимаются акустикой, проекторами, lcd-телевизорами и поиском наиболее качественных связок всего этого оборудования в единую, гармоничную систему. Компания является официальным дилером (!) всех мало-мальски известных производителей акутисики и видео на территории РФ (около 1000 компаний), но своею задачею ставит не продажу, а именно инсталляцию. То есть дилерство, лишь дает им возможность предлагать своим клиентам составные систем по ценам интернет-магазинов, а при заказе проекта или инсталляции системы и на эту цену давать скидки. Помимо этого, они посещают выставки, презентации, семинары и курсы по обучению от производителей , для того, чтобы еще лучше знать и понимать свою технику, с которою работают постоянно.

Итого, подводя промежуточный итог: эти люди знают об акустике, видео-аппаратуре, телевизорах практически все. Причем не об одном производителе, а вообще о плюсах и минусах продукции каждого представленного на рынке, знают как из любой аппаратуры "выжать" максимум возможного.

Теперь о статье. Одним из компонентов грамотно построенной акустической системы, является HI-FI мебель. Компания Top HI-FI предлагает своим клиентам (не продает, предлагает, помним о том, что компания инсталлятор) использовать мебель производителя Spectral.

Соответственно, после прочтения статьи, человек должен понять, что для своей системы он хочет использовать только Spectral, а заказать подбор оборудования, проектирование монтаж и настройку передать в Компанию Top HI-FI.

Дополнительно, даю отрывок из описания Заказчика по Spectral:

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Hi-fi мебель - это мебель и только мебель в которую устанавливают аудио видео технику. Расскажите о серии closet http://www.spectral.eu/tv-moebel/closed/ и catena http://www.spectral.eu/tv-moebel/catena/ В этих сериях выпускают закрытые тумбы разных цветов и отделок /надо описать какие/, туда устанавливают технику, сзади снимающаяся задняя крышка с вентиляционными отверстиями которая держится на магнитах. Опишите подробнее, что на эти стойки, кстати, заказные, крепятся по желанию клиента вертикальная штанга с поворонтым механизмом для монтажа на ней телевизора, в это штанге предусмотрены каналы для скрытия проводки идущей к панели. Так-же в эти стойки можно заказать встроенную акустику и не ломать голову потом куда же поставить, акустика будет встроена в тумбу. http://www.spectral.eu/tv-moebel/catena/sound/ Сейчас немецкими инженерами разрабатывается варианты подсветки отдельных ее частей. http://www.spectral.eu/tv-moebel/catena/light/ Catena проектируется в любой конфигурации исходя из пожеланий заказчика и дизайнера, а closet конфигурируется из вариантов готовых модулей, осуществлять программирование и продажу этих компонентов может только сертифицированные прошедшие обучение представители. пишите только об этих сериах! Про другие серии упомянуть вкратце.

Русские материалы тут:

http://www.avmebel.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=18201 Каталог

- http://www.avmebel.ru/catalog/catena_ind.php -Spectral Catena

- http://www.avmebel.ru/news/detail.php?ID=3124442

- http://www.avmebel.ru/news/detail.php?ID=3124942

- http://www.avmebel.ru/news/detail.php?ID=3124405

- http://www.avmebel.ru/news/detail.php?ID=3125520

- http://www.avmebel.ru/news/detail.php?ID=1600037

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