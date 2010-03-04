Рекламно-обзорная статья на софт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок210 просмотров

Нужна обзорная статья на софт, в районе одной страницы, ориентированная на пользователя.

Сроки до 2-х дней, ссылка на подобного рода статьи желательна, цену указывайте за 1000 знаков.

Ссылку на софт и список фишек которые нужно осветить я вышлю

15 лет назад
GoshaRoot
Георгий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
$6
1 день
Александр справился с работой, по итогу я получил нужную мне рекламную статью о тех продукте и остался доволен, в свою очередь тут же перевел деньги, спасибо за выполнение.
Заказчик честный. После принятия статьи оплатил сразу же.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Придумать название сайта и домен к нему

    $20

    Привет! Продлеваем конкурс. Повторяем: Задача придумать название сайта и домен к нему (незанятый, естественно - лучше в зоне ru, но можно и в других - com, info, net), на котором будут ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходима статья - обзор сайта по обуви

    Необходима статья - обзор сайта obuvdeshevo.ru и/или предложений данного интернет проекта по обуви оптом В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующе ключевое выражение обувь оптом не менее 2-ух раз ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статья о важности изучения английского языка

    Необходима интересная статья о важности изучения английского языка в наше время, о роли английского в повседневной жизни и т.п. В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующие ключевые выражения: 1) быстро выучить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт

    Нужна Рерайт сео статья. Тематика – Женская. Контент и Ключевые слова предоставлю. P.S. По окончанию работы уникальность контента проверяются на CopyScape + обмен отзывами )

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание текстов для сайта веб-студии

    $200

    Требуется написать уникальный контент для главной и других страниц, а также выполнить написание коммерческого предложения к одному из продуктов студии. Срок 24 часа, оплата рублевым кошельком

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • ENG: Статья на тему Auto Insurance

    $50

    Необходимо написать 2-3 статьи на тему Auto Insurance, 15к знаков. Каждая по 5к-10к знаков Статьи не должны быть вводными как для чайников, а на какие-то узкие темы. Текст не должен быть повторен где-либо ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание сайта

    Необходимо придумать для сайта pupzemli.com.ua 1) Заголовок сайта; 2) Описание сайта ; 3) Краткое описание сайта . Количество символов должно соответствовать одному из вариантов : Вариант 1 Длина ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад