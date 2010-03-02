Необходима статья - обзор сайта по обуви

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Завершен5 заявок194 просмотра

Необходима статья - обзор сайта obuvdeshevo.ru и/или предложений данного интернет проекта по обуви оптом

В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующе ключевое выражение обувь оптом не менее 2-ух раз

1 раз в середине

Пишем для людей, статья будет опубликована на главной

Оплата вебмани рубли или Яндекс.Деньги рубли на ваш выбор

Количество знаков не менее 2000 без пробелов

Цена работы не более 100 рублей

Уникальность не менее 95%

Проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то отправляю на доработку.

Если и после доработки ошибки, то оставляете статью себе.

Я ценю Ваше время и свое, поэтому, если не уверены, не берите заказ и не теряйте свое и мое время

Сразу проставляйте Вашу цену и срок исполнения

В личку не пишите, все предложения внимательно просматриваю.

Не работаю с теми, кто невнимательно читает предложение

Спасибо за участие в тендере

15 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад
$3
1 день
Алексей отлично справился с работой - спасибо Всем рекомендую
Четкое ТЗ, с оплатой всё нормально. К заказчику никаких претензий! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад

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