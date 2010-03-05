Описание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок249 просмотров

Необходимо придумать для сайта pupzemli.com.ua

1) Заголовок сайта;

2) Описание сайта ;

3) Краткое описание сайта .

Количество символов должно соответствовать одному из вариантов :

Вариант 1 Длина (заголовок 57; Описание 406;Краткое описание :197)

Вариант 2 Длина (заголовок 57; Описание 392;Краткое описание :173)

В предложении хотелось бы увидеть : Сроки , стоимость, примеры аналогичных работ.

15 лет назад
sertulik
Серафим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

darinka77
Дарья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$3
1 день
Выполняла работу по описанию сайта! Работа выполнена на высшем уровне и в короткие сроки, сам не ожидал, что так быстро сделает!!! Рекомендую всем!! Спасибо огромное!!
Четкое сформулировал задание. Быстро оплатил работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

darinka77
Дарья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание уникальных статей

    Мне нужно написание статей для моего сайта. Статьи должны быть уникальными и интересными, объем около 2000 символов. есть сайт www.aveal.com.ua там будут под каждый раздел статьи. Например нужно 3 статьи по сушилкам для рук, ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей

    Нужен человек, который раз-два в месяц будет писать оптимизированный тектс для интернет магазина нижнего белья, небольшой, 3-4 предложения. Реже-статьи. От вас цена.

    Написание статей
    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья на тему "Косметика"

    $50

    Нужно написать статью на тему "косметика". Эта статья будет размещена на главной странице интернет магазина косметики. объем 2000 символов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется глубокий рерайт на яхтенную тему

    $50

    Требуется грамотный человек, который сможет переписать своими словами (как свободное изложение) исходные статьи. Иногда требуется собрать статью из темы на форуме, на основе ответов пользователей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обзор партнерской программы

    $50

    Требуется написать обзор партнерской программы медицинской тематики. Рекламируемый ресурс - partnerka-medicina.ru Требуется употребление в обзоре Всех ключевых выражений: 1) партнерская программа медицина; 2) медицинская партнерская программа 3) медицинская партнерка; ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Качественный рерайт с немецкого языка на русский

    Задача :Найти интересную информацию по заданной заказчиком теме на страницах немецкого интернета. Перевести с немецкого найденную по указанной теме инфу, изложить на своими словами на хорошем русском языке. Статья по 5-6 тыс знаков. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Продающий текст

    $50

    Нужно 10 продающих текстов на тему "шины б\у" для размещения на досках объявлений и форумах. Объем до 500 знаков каждый. Оплата только Я.Деньгами.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад