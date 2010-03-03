Статья на тему "Косметика"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен45 заявок585 просмотров

Нужно написать статью на тему "косметика". Эта статья будет размещена на главной странице интернет магазина косметики. объем 2000 символов

15 лет назад
Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$4
1 день
Статья написана быстро и профессионально. рекомендую
Рекомендую сотрудничать! Дмитрий оперативно выходит на связь, обсуждает содержание статьи еще до того, как она написана (поэтому любые недопонимания исключены), оплата незамедлительная.

Заявки фрилансеров

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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