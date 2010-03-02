Создать разделы форума

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки200 просмотров

Здравствуйте,

нужно создать разделы форума с описанием

Примерно 5 категорий, 20 форумов в которых по 2-15 подфорумов.

Общая тематика..

Пример дам, некоторые форумы (темы) тоже дам,

создать в ворде нужно будет.

Сроки и цены.

Спасибо!

15 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$30
2 дня
Работой доволен на 100% Цена оказалась меньше договоренной, будем работать еще. Рекомендую! Спасибо.
Андрей - настоящий профессионал. Понятное ТЗ и мгновенная оплата. С такими людьми всегда приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать статью про нотариуса

    Статья про услуги нотариуса. Ключи дам исполнителю. Не рерайт, читабельна, понятна, логична! Предложения с ценами и сроками все сюда. Оплата после получения и прочтения статьи, после проверки ее на уникальность. Иначе не принимается. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется рерайт

    Нужны опытные рерайтеры по строительной тематике. Текстов на целый сайт. Заинтересован в наименьшей цене. Жду предложений.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт на английском. Переводы нем, фр, ит, исп.

    $2500

    Доброго дня, уважаемые исполнители! Для нового крупного проекта по продаже элитной недвижимости на курортах европейских стран требуется копирайт на англикйском языке и профессиональный перевод этого контента и рекламных материалов на немецкий, францкзский, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание сео статей для размещения на бирже

    Написание 2-3 х уникальных статей о продукции и о разделе применение Тема- флуоресцентные и невидимые краски Объем 1500 -1700 символов Точное тех задание после выбора исполнителя. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватный проект для Серажим Елена (статьи IT)

    $20

    Нужно написать 1. Три статьи на тему разработка и создание баз данных. Ключевики: разработка баз данных, создание баз данных (если есть возможность то рядом с ключевиками поставить ссылку на ресурс http://www.newlinestudio.ru) 2. Три ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо написать 1000 смс-стишков

    $200

    Здравствуйте. Необходимо написать 1000 смс-стишков. Средняя длина 1го смс стишка 70(символов). максимальная длина 1го стишка 250 символов. Сроки 8 дней. даже если я вас не выберу своим испольнителем. то возможно закажу несколько смсок ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Развитие сайта косметики

    Есть сайт www.vivasan.info (сетевая косметика) Задача... Региться на женских форумах, блогах и там флудить... мол какая косметика хорошая, не один пост... а отвечать там и так далее. Для этого придется понять что ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 2 заметки

    Необходимо написать 2 заметки (возможно, впоследствии еще 2). Должны быть написаны о всем правилам SEO. При этом статьи д.б. читабельными. Размер каждой заметки в р-не 2000 знаков. +- 10%. Тематика: "Ламинат в Киеве" ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад