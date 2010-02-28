Небольшой текст на главную сайта на тему отбеливания зубов. Подробности исполнителю. Срочно. При заявке, обязательно кидайте прямые ссылки на ваши работы.
Написать статью про нотариуса
Статья про услуги нотариуса. Ключи дам исполнителю.
Не рерайт, читабельна, понятна, логична!
Предложения с ценами и сроками все сюда. Оплата после получения и прочтения статьи, после проверки ее на уникальность. Иначе не принимается.
Статья минимум 2,5к знаков без пробелов.
Указывайте цену за статью, а не за 1000 знаков. т.к. мне нужно минимум 2,5к (больше можно, меньше нет).
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