Развитие сайта косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок328 просмотров

Есть сайт www.vivasan.info (сетевая косметика)

Задача...

Региться на женских форумах, блогах и там флудить... мол какая косметика хорошая, не один пост... а отвечать там и так далее.

Для этого придется понять что это за косметика.

Есть куча сайтов посвященных этой косметике, куча статей и новостей

Задача...

Делать рерайт этого всего и размещать у нас.

Так же нужно написание статей, обзоров по данной косметике и товару для последующего их размещения на сайте и все тех же форумах и блогах (уже с рерайтом).

Оф. сайт думаю без труда найдете где можно посмотреть что это на косметика, так как на vivasan.info фактически только товар.

Предложения типа "мы хорошая команда с большим стажем обращайтесь" рассматривать не буду.

Написание статей
15 лет назад
mohctp
Игорь 
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
5 дней
Работаю с Галиной уже почти месяц. Очень доволен работой, оперативно и по делу. Быстро вносит коррективы и поправки если такие имеются. Спасибо за работу!
Вы замечательный Заказчик, а когда работаешь с удовольствием, и работа спорится. Спасибо за интересную работу, приятное общение и молниеносную оплату.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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