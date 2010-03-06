Развитие сайта косметики

Есть сайт www.vivasan.info (сетевая косметика)

Задача...

Региться на женских форумах, блогах и там флудить... мол какая косметика хорошая, не один пост... а отвечать там и так далее.

Для этого придется понять что это за косметика.

Есть куча сайтов посвященных этой косметике, куча статей и новостей

Задача...

Делать рерайт этого всего и размещать у нас.

Так же нужно написание статей, обзоров по данной косметике и товару для последующего их размещения на сайте и все тех же форумах и блогах (уже с рерайтом).

Оф. сайт думаю без труда найдете где можно посмотреть что это на косметика, так как на vivasan.info фактически только товар.

Предложения типа "мы хорошая команда с большим стажем обращайтесь" рассматривать не буду.