В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта. Из имеющихся материалов: 1. идея сайта 2. прототип сайта. 3. логотип сайта 4. заказчик, ...
Персонально для zimirovski
Необходимо написать информационную статью о экстрасенсах.Не большая критика уместна,но убежденность в реальности способностей экстрасенсов должна быть железной.
Телевизионных проектов не касаться-битва экстрасенсов и т.д.Имена экстрасенсов не употреблять.
От 3000 знаков.Ключевое слово экстрасенс,магия.Плотность 3-5 %.Тошнота до 5.
Предлагайте цену,объем и сроки.Открывается новый интернет-проект,необходимо будет наполнить сайт контентом и постепенно добавлять материалы.Если статья понравится,будем думать о постоянном сотрудничестве.
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