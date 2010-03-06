Персонально для zimirovski

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Завершен6 заявок174 просмотра

Необходимо написать информационную статью о экстрасенсах.Не большая критика уместна,но убежденность в реальности способностей экстрасенсов должна быть железной.

Телевизионных проектов не касаться-битва экстрасенсов и т.д.Имена экстрасенсов не употреблять.

От 3000 знаков.Ключевое слово экстрасенс,магия.Плотность 3-5 %.Тошнота до 5.

Предлагайте цену,объем и сроки.Открывается новый интернет-проект,необходимо будет наполнить сайт контентом и постепенно добавлять материалы.Если статья понравится,будем думать о постоянном сотрудничестве.

15 лет назад
LesjaL
Леся 
51 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zimirovski
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Очень серьезно и ответственно отнесся к работе. Так держать!
Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

zimirovski
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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