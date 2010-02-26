Техническое задание по сайту IT интегратора

В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта.

Из имеющихся материалов:

1. идея сайта

2. прототип сайта.

3. логотип сайта

4. заказчик, готовый объяснить что он хочет видеть на сайте

Необходимо опыт в написании тех задания по разработке сайтов. Охотно обсуждаю все вопросы icq 3 4 4 (8 4) 4 4 или можем общаться на сайте