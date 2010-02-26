Нужно сделать рерайтинг туристического текста размером 2.5тыс знаков без пробелов
Техническое задание по сайту IT интегратора
В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта.
Из имеющихся материалов:
1. идея сайта
2. прототип сайта.
3. логотип сайта
4. заказчик, готовый объяснить что он хочет видеть на сайте
Необходимо опыт в написании тех задания по разработке сайтов. Охотно обсуждаю все вопросы icq 3 4 4 (8 4) 4 4 или можем общаться на сайте
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