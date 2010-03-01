Требуется наполнение форумов. Сообщения будет строго проверяться на процент уникальности, т.е. уникализированный текст или даже неглубокий рерайт не прокатят. Подходит глубокий рерайт и копирайт если сможете.

Я буду как могу помогать, отписываться на созданные вами темы, возможно спорить... человек мыслящий быстро настрочит горы контента. Любая активность на форуме оплачивается.

Если будет получаться хорошо и интересно - можно будет изменить условия. Попробовать свои силы может каждый - оплачиваю 1 $ за килобайт уникального (допускается глубокий рерайт) текста.

Пишите в ICQ 2555255, только пожалуйста сразу изложите свои условия в "приветственном сообщении".