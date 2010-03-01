Наполнение форумов

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Завершен16 заявок497 просмотров

Требуется наполнение форумов. Сообщения будет строго проверяться на процент уникальности, т.е. уникализированный текст или даже неглубокий рерайт не прокатят. Подходит глубокий рерайт и копирайт если сможете.

Я буду как могу помогать, отписываться на созданные вами темы, возможно спорить... человек мыслящий быстро настрочит горы контента. Любая активность на форуме оплачивается.

Если будет получаться хорошо и интересно - можно будет изменить условия. Попробовать свои силы может каждый - оплачиваю 1 $ за килобайт уникального (допускается глубокий рерайт) текста.

Пишите в ICQ 2555255, только пожалуйста сразу изложите свои условия в "приветственном сообщении".

15 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

amberr
55 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$50
20 дней
Требовалось наполнение форума редкой тематики. Владимир успешно справился с заданием. Сам предложил удобную форму сотрудничества.
Работу оплачивает, и это самое важное
VLora
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$1
30 дней
Лариса отлично справилась с заданием - наполнение форумов редких тематик.
Заказчик с понятными требованиями и своевременной оплатой. Сотрудничество было легким и продуктивным

Заявки фрилансеров

amberr
55 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
VLora
54 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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