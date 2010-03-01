Статья должна быть посвящена автоматизации бизнеса в целом или программе IPI.MANAGER™ в частности. В статье нужны 2 ссылки на разные страницы 1 домена из ниже предложенных: 1. CRM - http://www.ipi-manager.ru/ ...
Наполнение форумов
Требуется наполнение форумов. Сообщения будет строго проверяться на процент уникальности, т.е. уникализированный текст или даже неглубокий рерайт не прокатят. Подходит глубокий рерайт и копирайт если сможете.
Я буду как могу помогать, отписываться на созданные вами темы, возможно спорить... человек мыслящий быстро настрочит горы контента. Любая активность на форуме оплачивается.
Если будет получаться хорошо и интересно - можно будет изменить условия. Попробовать свои силы может каждый - оплачиваю 1 $ за килобайт уникального (допускается глубокий рерайт) текста.
Пишите в ICQ 2555255, только пожалуйста сразу изложите свои условия в "приветственном сообщении".
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходим рерайт.Завершен15 лет назад
Требуется статья о серебряных подвесках Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию. Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите Используйте исторические факты, обязательно примеры серебряных повесок Северной Черни ...Завершен15 лет назад
Требуется статья о серебряных изделиях религиозного назначения Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию. Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите Используйте исторические факты, обязательно примеры предметов религиозного ...Завершен15 лет назад
Требуется статья о серебряных сережках Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию. Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите Используйте исторические факты, связанные с сережками, обязательно примеры сережек Северной ...Завершен15 лет назад
Требуется статья о серебряных браслетах Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию. Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите Используйте исторические факты, связанные с браслетами, обязательно примеры браслетов Северной ...Завершен15 лет назад
Требуется статья о серебряных кольцах Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию. Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите Используйте исторические факты, связанные с кольцами, обязательно примеры колец Северной ...Завершен15 лет назад
Для сотрудничества на долгосрочной основе, требуется рерайтер тематических статей для блога startupster.ru Объем статей до 1.500-2.000 знаков. Оплата 15р.-30р. за указанный объем в зависимости от Вашего уровня.Копирайтинг20 заявокЗакрыт15 лет назад
Подготовить 4-5 текстов об обжарке сыпучих продуктовЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется глубокий рерайт текстов на шинную тематику. Объем 20~30 К. Пишите только конкретные предложения, варианты типа "Пишите в аську, обсудим" отправляются в мусор ) Оплата только через Я.ДеньгиЗавершен15 лет назад