Рерайтинг статей для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок370 просмотров

Для сотрудничества на долгосрочной основе, требуется рерайтер тематических статей для блога startupster.ru

Объем статей до 1.500-2.000 знаков. Оплата 15р.-30р. за указанный объем в зависимости от Вашего уровня.

15 лет назад
gnome23
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт пород собак

    ДЛя портала по животным требуется рерайт пород собак с нейскольких источников (даются нами)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Глубокий рерайт

    $50

    Требуется глубокий рерайт текстов на шинную тематику. Объем 20~30 К. Пишите только конкретные предложения, варианты типа "Пишите в аську, обсудим" отправляются в мусор ) Оплата только через Я.Деньги

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется сделать рерайт.

    Требуется сделать рерайт на тему сигнализация для дома. Напишите пожалуста Ваше предложения на почту best-wind @ya.ru или ICQ: 365 804 487 Укажите Ваши расценки, напишите ссылку на ваши отзивы в интернете ну и примеры работ.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статьи

    Нужно пару статей с соблюдением 5-7% наполненностью ключевыми словами. Статьи из области создания сайтов и так далее. Обязательно что б статьи имели смысловую нагрузку и научную новизну. Писание воды для набивания знаков не надо, статьи ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайтинг 50 статей для сайта

    $50

    Нужно регулярное обновление тематических статей с ключевиками (2р в неделю). На первый раз интересует пока разовый объем на 50 статей по 1$ за статью (1000 зн). Основное направление: серебро, столовое серебро, подарки, сувениры. ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Небольшой рерайт

    Необходимо сделать рерайт нескольких простых текстов. Предпочтения отдаю новичкам.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад