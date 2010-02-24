Написать статью (спец. для Хоруженко Марины)

$5
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Завершен1 заявка147 просмотров

Статья про игру

15 лет назад
ultras
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад
$5
1 день
Статья написана хорошо. Удачно попал 100-м заказчиком и статья мне досталась бесплатно. Спасибо Марине!
Василий стал моим сотым заказчиком :), было очень приятно подарить ему бонус, тем более, что ранее мы уже с ним работали.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад

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