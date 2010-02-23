Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Написание статей
Нужно писать от 1 до 3 статей в две недели автомобильная тематика,постояное сотрудничество , оплата каждые две недели , чем больше символов тем лучше... Желательно примеры работ. Статьи должны быть с 3 - мя или 4 - мя фотографиями.
ICQ: 25 семь девять ноль один 563
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