Написание статей

Нужно писать от 1 до 3 статей в две недели автомобильная тематика,постояное сотрудничество , оплата каждые две недели , чем больше символов тем лучше... Желательно примеры работ. Статьи должны быть с 3 - мя или 4 - мя фотографиями.

ICQ: 25 семь девять ноль один 563