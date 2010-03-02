Написание статей и рерайт на англ (для kristem)

Не перестаю удивляться организационным способностым Кристины. Человек умеет очень быстро настроиться на твою волну, сразу вникнуть в суть проекта, составить четкое ТЗ и потребовать его выполнения даже тогда, когда ты и сам не очень представляешь, что было нужно. Получила все на 100% и даже больше! Браво, Кристина!