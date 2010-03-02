Написание статей и рерайт на англ (для kristem)

$990
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки229 просмотров

Необходимо написать и отрерайтить в 10 экземплярах примерно 100К на англ.

Написание статей
15 лет назад
belynka_nata
Наталья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$1200
3 дня
Не перестаю удивляться организационным способностым Кристины. Человек умеет очень быстро настроиться на твою волну, сразу вникнуть в суть проекта, составить четкое ТЗ и потребовать его выполнения даже тогда, когда ты и сам не очень представляешь, что было нужно. Получила все на 100% и даже больше! Браво, Кристина!
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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