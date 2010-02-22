Рерайт нескольких английских текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок153 просмотра

Есть небольшое заданьице для рерайтера английских текстов. Цену предлагать не дороже 1,5$ за 1000 сбп. Обязательно должны быть примеры ваших англоязычных текстов. Предпочтение будет отдано лучшему сочетанию цены и качества.

ВАЖНО: цены выше указанной в проекте не предлагать.

15 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

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