Приватный проект для Васьковской Анны (Formica)

Требуется написать 4 статьи для shopxml.com. Оформление в стиле американских популяризирующих книжек. То есть перед параграфом идет краткая мысль, как у меня тут в заданом оглавлении. Затем идет сам параграф раскрывающий мысль подробно. Объем каждой ...