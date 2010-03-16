Ищу человека для составления предложений-макросов на АНГЛИЙСКОМ языке. итак, подробно: Надо будет составить макросы-цепочки предложений, для покупки товаров (от пластиковых вилок, до сверлильных станков). Смысл этих действий - рандомизация (синонимизация) предложений. ...
Англ: Описание товаров для магазина одежды
Дано: магазин одежды с 2 000+ товарами.
По каждому товару есть параметры, фото и описание.
Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск.
Длина описания - символов 250-300
Цены указывайте за описание или за количество символов.
Выбранный исполнитель
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