Англ: Описание товаров для магазина одежды

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Завершен23 заявки625 просмотров

Дано: магазин одежды с 2 000+ товарами.

По каждому товару есть параметры, фото и описание.

Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск.

Длина описания - символов 250-300

Цены указывайте за описание или за количество символов.

15 лет назад
WebGur
Guru 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$189
2 дня
Высокое качество выполненной работы - продолжаем сотрудничать с Ольгой
Все оплачено в срок. Спасибо.

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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