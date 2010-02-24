Обзоры в форме статей-инструкций по обозначенной тематике. Оплата зависит от качества работ и сроков исполнения. Пишите Ваши предложения цены.
4 статьи про дроп-шиппинг
Требуется написать 4 статьи для shopxml.com. Оформление в стиле американских популяризирующих книжек. То есть перед параграфом идет краткая мысль, как у меня тут в заданом оглавлении. Затем идет сам параграф раскрывающий мысль подробно. Объем каждой статьи около 3000 символов. Точно не менее 2800. Можно больше, но за 4000 заходить не надо (символы считаются без пробелов). Каждая статья должна иметь типа кратую аннотацию на не более чем 110 знаков с пробелами. Фактически расширеный заголовок или дописку к нему. Потому как на сайте это будет выглядеть так: жирненько-кликабельно заголовок и потом помельче просто текстом – вот эта самая аннотация. То есть она не должна повторять заголовок.
Общий стиль текста долджен быть по возможности дружелюбным и не менторским. Как образец стиля смотрите taoky.livejournal.com Сам я излагаю в диаметрально противоположном стиле, так что равняться на то, как я формулирую не надо совсем. Приветствуется мягкий интелегентный юмор.
Источники данных – мои описания сделаные голосом (взять тут: http://shopxml.com/uploads/uploaded_files/8715615_1266809152/articles.mp3 (5.5 метров) и интернет, конечно, в вашем распоряжении.
Как сделать так, что бы я выбрал именно вас: 1) иметь безукоризненный язык и, желательно, какое-то портфолио текстов, И 2) ткнуть пальцем в какой-то параграф и написать его. Что бы тыкать пальцем надо открыть звуковой файл. Но то просто. Открыли медиаплеером, отмотали наугад на середину, прослушали 5 минут, какой-то пункт попал – его и описали. Отклонятся от заданой канвы, но только если вы можете реально улучшить суть аргументации. Просто так о птичках – не надо. Задание не просто рерайт ради объема текста. Надо четко выразить конкретные мысли.
Оглавление:
1. Что такое Дроп Шиппинг.
1.1. Общее описание схемы.
1.2. Не надо вкладываться в товар. Не надо тратиться на склад и труд, на упаковку
1.3. Положительный платежный балланс.
1.4. увеличение товарной базы, понижение вероятности потери клиента потому что такого-то товара нету.
1.5. увеличение популярности дропшиппинга в связи с электроной коммерцией.
1.6. Кратко о проблемах – вы зависите от качества и аккуратности поставщика.
1.7. Заключение – рынок растет и растет быстро.
2. Частые проблемы дропшиппинга.
2.1. Общее описание проблемы зависимости от поставщика
2.2. Просто неблагонадежность поставщика. Особенная опасность для аукционов.
2.3. Поставщик является 1-ым перепродавцом и дает хреновые цены и хреновую надежность.
2.4. Посторонняя реклама в посылках. Особенно инвойсы.
2.5. Поставщик начинает вздувать цены вытесняя из бизнеса
2.6. Воровство клиентской базы.
2.7. Заключение: есть комбинации проблем, иные мелкие – но это все на так просто как может показаться.
3. Отличие обычной аффиллиатской программы от XML shop
3.1. Общее описание, кратко. С отсылками на “How it Works”
3.2. Много предложений вместо одного.
3.3. Разнообразие в методах представления товара - на все вкусы.
3.4. Возврат недовольного кастомера
3.5. Нет проблем с ненадлежащей рекламой.
3.6. Нету cookie stuffing (посмотрите что это такое и расшифруйте в паре слов!). Нету проблем что именно сделал аффилиат что бы завершить продажу.
3.7. Закдючение: это все не безоланое небо и не рай. Хотя оно и растет и вообще пухнет, но свернуть там шею себе много где можно.
4. Экономика использования зарубежных Аффилиатов
4.1. Общая модель когда много точек продаж. А почему бы не сделать ее самим?
4.2. Потому что во-первых дрого. Западные програмисты стоят денег. Иностранные намного дешевле.
4.3. Историческая важность технического образования в развивающихся странах.
4.4. Отсутствие проблем с менеджментом аутсорса. Тут все сами себя менеджерят.
4.5. Сложность в получении реально разных «витрин». У всех есть свой почерк и с этим ничего не поделать.
4.6. Нет проблем с воровством идей продуктовых линий, как у амазона (сам амазон НЕ упоминать!)
4.7. Заключение: наша статистика доказывает – это выгодно.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Написать статью-шаблон (для liex.ru). Тематика - собаки, порода лабрадор. Анкоры ссылок: "лабрадор", "лабрадор ретривер", "щенки лабрадора" + вариации. Сайт: labr.ru ~ 3000 знаковКопирайтинг23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать 5 seo статей по теме "абонентское обслуживание компьютеров" Список низкочастотных ключевиков для разбавления дам. Цена и срок. Также преимущество - портфолио по схожей теме.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен человек который раз в неделю будет писать блог пост о форексе (~ 2500 знаков) Знание форекса приветствуется, но главное в вас - ФАНТАЗИЯ и креативность! До 50% статей должны содержать "скандал", "эксцентризм", и.т.д., ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт15 лет назад
Текст на тему "листогибочные электромеханические прессы" - 3-4 тыс. символов.Завершен15 лет назад
Приватный проект для Надежды Гузенко, ссылка на профайл: http://www.weblancer.net/users/Electrovenick3/ 50 SEO-статей по сайту shark.ru Подробная информация дается в личной переписке.Завершен15 лет назад
Приватный проект для Глеба Коломийца http://www.weblancer.net/users/kolam2/ 50 SEO-статей для сайта torg-i.ru Важное замечание из личных договоренностей с исполнителем: оплата сразу за весь проект будет произведена 25 февраля. Подробная информация дается в личной ...Закрыт15 лет назад
Нужна сео статья. Примерно 3000 Знаков Тематика – Анализ на беременность. Ключевые слова предоставлю. P.S. По окончанию работы уникальность контента проверяются на CopyScape + обмен отзывами )Копирайтинг7 исполнителейЗавершен15 лет назад
Требуется написание текстов на различные темы, минимум 3-4 в неделю, а максимум «много». Статьи нужны качественные в основном минимум по 1500 символов. Важный момент знание правил: пунктуации и ...Завершен15 лет назад
Научная статья для диссертации Нужно написать небольшую статью по физике (не ВАК) для локального вузовского журнала (как личную работу). Заготовки есть (есть несколько уже опубликованных статей-вариаций на эту тему, на основе которых можно ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад