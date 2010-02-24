4 статьи про дроп-шиппинг

Требуется написать 4 статьи для shopxml.com. Оформление в стиле американских популяризирующих книжек. То есть перед параграфом идет краткая мысль, как у меня тут в заданом оглавлении. Затем идет сам параграф раскрывающий мысль подробно. Объем каждой статьи около 3000 символов. Точно не менее 2800. Можно больше, но за 4000 заходить не надо (символы считаются без пробелов). Каждая статья должна иметь типа кратую аннотацию на не более чем 110 знаков с пробелами. Фактически расширеный заголовок или дописку к нему. Потому как на сайте это будет выглядеть так: жирненько-кликабельно заголовок и потом помельче просто текстом – вот эта самая аннотация. То есть она не должна повторять заголовок.

Общий стиль текста долджен быть по возможности дружелюбным и не менторским. Как образец стиля смотрите taoky.livejournal.com Сам я излагаю в диаметрально противоположном стиле, так что равняться на то, как я формулирую не надо совсем. Приветствуется мягкий интелегентный юмор.

Источники данных – мои описания сделаные голосом (взять тут: http://shopxml.com/uploads/uploaded_files/8715615_1266809152/articles.mp3 (5.5 метров) и интернет, конечно, в вашем распоряжении.

Как сделать так, что бы я выбрал именно вас: 1) иметь безукоризненный язык и, желательно, какое-то портфолио текстов, И 2) ткнуть пальцем в какой-то параграф и написать его. Что бы тыкать пальцем надо открыть звуковой файл. Но то просто. Открыли медиаплеером, отмотали наугад на середину, прослушали 5 минут, какой-то пункт попал – его и описали. Отклонятся от заданой канвы, но только если вы можете реально улучшить суть аргументации. Просто так о птичках – не надо. Задание не просто рерайт ради объема текста. Надо четко выразить конкретные мысли.

Оглавление:

1. Что такое Дроп Шиппинг.

1.1. Общее описание схемы.

1.2. Не надо вкладываться в товар. Не надо тратиться на склад и труд, на упаковку

1.3. Положительный платежный балланс.

1.4. увеличение товарной базы, понижение вероятности потери клиента потому что такого-то товара нету.

1.5. увеличение популярности дропшиппинга в связи с электроной коммерцией.

1.6. Кратко о проблемах – вы зависите от качества и аккуратности поставщика.

1.7. Заключение – рынок растет и растет быстро.

2. Частые проблемы дропшиппинга.

2.1. Общее описание проблемы зависимости от поставщика

2.2. Просто неблагонадежность поставщика. Особенная опасность для аукционов.

2.3. Поставщик является 1-ым перепродавцом и дает хреновые цены и хреновую надежность.

2.4. Посторонняя реклама в посылках. Особенно инвойсы.

2.5. Поставщик начинает вздувать цены вытесняя из бизнеса

2.6. Воровство клиентской базы.

2.7. Заключение: есть комбинации проблем, иные мелкие – но это все на так просто как может показаться.

3. Отличие обычной аффиллиатской программы от XML shop

3.1. Общее описание, кратко. С отсылками на “How it Works”

3.2. Много предложений вместо одного.

3.3. Разнообразие в методах представления товара - на все вкусы.

3.4. Возврат недовольного кастомера

3.5. Нет проблем с ненадлежащей рекламой.

3.6. Нету cookie stuffing (посмотрите что это такое и расшифруйте в паре слов!). Нету проблем что именно сделал аффилиат что бы завершить продажу.

3.7. Закдючение: это все не безоланое небо и не рай. Хотя оно и растет и вообще пухнет, но свернуть там шею себе много где можно.

4. Экономика использования зарубежных Аффилиатов

4.1. Общая модель когда много точек продаж. А почему бы не сделать ее самим?

4.2. Потому что во-первых дрого. Западные програмисты стоят денег. Иностранные намного дешевле.

4.3. Историческая важность технического образования в развивающихся странах.

4.4. Отсутствие проблем с менеджментом аутсорса. Тут все сами себя менеджерят.

4.5. Сложность в получении реально разных «витрин». У всех есть свой почерк и с этим ничего не поделать.

4.6. Нет проблем с воровством идей продуктовых линий, как у амазона (сам амазон НЕ упоминать!)

4.7. Заключение: наша статистика доказывает – это выгодно.