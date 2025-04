Написание макросов для покупки товаров (eng)

Ищу человека для составления предложений-макросов на АНГЛИЙСКОМ языке.

итак, подробно:

Надо будет составить макросы-цепочки предложений, для покупки товаров (от пластиковых вилок, до сверлильных станков). Смысл этих действий - рандомизация (синонимизация) предложений. Нечто похожее, вы могли видеть на биржах статей типа liex.ru.

Сразу же пример простенького макроса:

{I'm|I am} {looking for|on the look for|seeking for} [TOVAR]. {Perhaps you know|Do you know|Could you tell me|Maybe you can tell me|Anyone care to share advice on|Any suggestions on} where I can {order|buy|purchase|get|obtain} it [online] {at a reasonable price|at a moderate price|on the cheap|cheaply enough|cheaply|without paying too much|without overpaying}? [Thanks in advance!|Your answer will be appreciated.|Thanks for your time.|Any suggestions are welcome!]

Правила:

{слово_1|слово_2} - это просто одно из

[слово_1|слово_2] - одно из, либо вообще ничего

Есть еще несколько ключевых моментов при составлении макросов, это выясним с исполнителем.

Качества которыми должен обладать исполнитель:

- знание английского на хорошем уровне.

- усидичвость, внимательность при работе со скобками - довольно лего запутаться в этих конструкциях.

- фантазия при составлении макросов, чтобы всегда было похоже на текст от простого буржуйского пользователя.

Всего такой работы будет прилично.

Оплата из расчета $7 за 1000 знаков.

Можно безопасную сделку, можно вебмани.

Оставляйте завяки здесь - я свяжусь с вами.

Предпочтение тем, кто уже выполнял подобную работу. Можете сразу написать где и как это было.