Требуется написать 4 статьи для shopxml.com. Оформление в стиле американских популяризирующих книжек. То есть перед параграфом идет краткая мысль, как у меня тут в заданом оглавлении. Затем идет сам параграф раскрывающий мысль подробно. Объем каждой ...
Написание макросов для покупки товаров (eng)
Ищу человека для составления предложений-макросов на АНГЛИЙСКОМ языке.
итак, подробно:
Надо будет составить макросы-цепочки предложений, для покупки товаров (от пластиковых вилок, до сверлильных станков). Смысл этих действий - рандомизация (синонимизация) предложений. Нечто похожее, вы могли видеть на биржах статей типа liex.ru.
Сразу же пример простенького макроса:
{I'm|I am} {looking for|on the look for|seeking for} [TOVAR]. {Perhaps you know|Do you know|Could you tell me|Maybe you can tell me|Anyone care to share advice on|Any suggestions on} where I can {order|buy|purchase|get|obtain} it [online] {at a reasonable price|at a moderate price|on the cheap|cheaply enough|cheaply|without paying too much|without overpaying}? [Thanks in advance!|Your answer will be appreciated.|Thanks for your time.|Any suggestions are welcome!]
Правила:
{слово_1|слово_2} - это просто одно из
[слово_1|слово_2] - одно из, либо вообще ничего
Есть еще несколько ключевых моментов при составлении макросов, это выясним с исполнителем.
Качества которыми должен обладать исполнитель:
- знание английского на хорошем уровне.
- усидичвость, внимательность при работе со скобками - довольно лего запутаться в этих конструкциях.
- фантазия при составлении макросов, чтобы всегда было похоже на текст от простого буржуйского пользователя.
Всего такой работы будет прилично.
Оплата из расчета $7 за 1000 знаков.
Можно безопасную сделку, можно вебмани.
Оставляйте завяки здесь - я свяжусь с вами.
Предпочтение тем, кто уже выполнял подобную работу. Можете сразу написать где и как это было.
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