Дано: магазин одежды с 2 000+ товарами. По каждому товару есть параметры, фото и описание. Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск. Длина описания - символов ...
Нужен рерайт
Нужен рерайтер для переписывания русских технических статей по программированию.
Пишите свои цены, будем работать.
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