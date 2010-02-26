Рерайт текста

# 1 — $ 16

Текст для размещения в СМИ (комсомольская правда).

Нужна стилистическая обработка и креативные решения.

Текст написан представителями нашей компании (мысль есть, но текст размазан).

Требования:

Знаков - сейчас 8000 - нужно максимум до десяти тысяч знаков.

Легко читаемая стилистика.

Выборка ключевых фраз (которые при верстке будут выделены отдельными выносками).

Текст должен вызывать ассоциирование у читателя с собой.

Текст должен побуждать прочесть, пойти и купить.

Соответственно- орфография и синтаксис.

Дополнительная информация, если требуется на сайте www.mti-medical.kz или на www.mti-shop.com или www.video.mti-medical.com

Честность использования от имени компании гарантируем. после выбора победителя. здесь разместим линк на страницу из газеты.

По мере возникновения вопросов дополнения:

- согласно законодательству Казахстана мы, производитель, не имеем права публиковать в СМИ отзывы потребителей, ссылаться на известных людей и заявлять об исключительности и унакальности продукции.