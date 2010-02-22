Дано: магазин одежды с 2 000+ товарами. По каждому товару есть параметры, фото и описание. Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск. Длина описания - символов ...
Придумать название газеты.
Нужно придумать название для газеты рекламных объявлений.
Названия газеты должно быть на украинском языке.
Название газеты может быть с двух слов.
достаньте из... чтоб была у всех на устах,
у кого есть готовые варианты, выложите, пожалуйста, до 9.00 24.02
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