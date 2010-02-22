Придумать название газеты.

$10
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Закрыт50 заявок1625 просмотров
#1$10

Нужно придумать название для газеты рекламных объявлений.

Названия газеты должно быть на украинском языке.

Название газеты может быть с двух слов.

достаньте из... чтоб была у всех на устах,

у кого есть готовые варианты, выложите, пожалуйста, до 9.00 24.02

15 лет назад
shuraskif
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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