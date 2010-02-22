Придумать название газеты.

# 1 — $ 10

Нужно придумать название для газеты рекламных объявлений.

Названия газеты должно быть на украинском языке.

Название газеты может быть с двух слов.

достаньте из... чтоб была у всех на устах,

у кого есть готовые варианты, выложите, пожалуйста, до 9.00 24.02