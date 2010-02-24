Нужен творческий копирайтинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен78 заявок1000 просмотров

Здравствуйте,

нужен творческий и грамотный копирайтер. Сейчас 10 статей по 3000, позже будет еще.

Тема и ТЗ - простейшее. Оплата по факту (Вебмани).

Предпочту начинающих, талантливых людей. Возможно нескольких.

Цена - важный фактор. Хорошие отзывы за хорошую работу.

Заявки скрыты.

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранные исполнители

mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад
$1
1 день
Дмитрий, спасибо за отличные тексты. Все понравилось.
Марина - приятный и адекватный заказчик. Рекомендую.
eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Анна отлично справилась с заданием, сделала легкий и интересный текст по ТЗ. Своевременно. Спасибо.
Марина замечательный заказчик! Четко поставленное задание, оперативная оплата, доброжелательность и позитив в общении. Было приятно сотрудничать с Мариной. Спасибо за интересный заказ! С удовольствием готова буду и к дальнейшему сотрудничеству, если такое последует.
Maryana13
Марьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$30
7 дней
Марьяна сделала все на "отлично", большое спасибо.
Марина - отличный заказчик. Было очень приятно сотрудничать. Надеюсь на продолжение!

Заявки фрилансеров

mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад
eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Maryana13
Марьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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