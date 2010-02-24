Нужен творческий копирайтинг

Марина замечательный заказчик! Четко поставленное задание, оперативная оплата, доброжелательность и позитив в общении. Было приятно сотрудничать с Мариной. Спасибо за интересный заказ! С удовольствием готова буду и к дальнейшему сотрудничеству, если такое последует.