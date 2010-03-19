Приватно для Юсова Елена

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок197 просмотров

Написание статей на женскую тематику.

Написание статей
15 лет назад
Formica
Анна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MrsRadmila
Елена 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$10
7 дней
Статьи были написаны быстро и качественно. Легко читаются, без ошибок :) Мне понравилась работа. Будем сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

MrsRadmila
Елена 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад